Assegno unico pagamento: rivoluzione a partire dal 2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come già indicato più volte in queste pagine, dal prossimo mese di gennaio non vi saranno più detrazioni fiscali e assegni familiari, e neanche bonus bebé o incentivi comunali. La rivoluzione è l’Assegno unico e universale, che si baserà soltanto sul reddito Isee. Ebbene sì: gennaio 2022 sarà il mese di lancio ufficiale di questo nuovo contributo, mirato a razionalizzare la materia dei contributi alle famiglie. Si tratta di una misura che cambierà le buste paga dei lavoratori subordinati con figli e che avrà la funzione di sostituire integralmente quelle al momento in vigore. Vediamo allora qualche novità in tema di Assegno unico pagamento, giacché nei prossimi mesi se ne parlerà sicuramente a lungo. Assegno ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come già indicato più volte in queste pagine, dal prossimo mese di gennaio non vi saranno più detrazioni fiscali e assegni familiari, e neanche bonus bebé o incentivi comunali. Laè l’e universale, che si baserà soltanto sul reddito Isee. Ebbene sì: gennaiosarà il mese di lancio ufficiale di questo nuovo contributo, mirato a razionalizzare la materia dei contributi alle famiglie. Si tratta di una misura che cambierà le buste paga dei lavoratori subordinati con figli e che avrà la funzione di sostituire integralmente quelle al momento in vigore. Vediamo allora qualche novità in tema di, giacché nei prossimi mesi se ne parlerà sicuramente a lungo....

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #18ottobre: #assegno unico, da gennaio cambia la busta paga.… - InfoFiscale : Assegno unico 2022, importo, requisiti e novità: come funzionerà e cosa cambia - dopiot : RT @mantolalla: L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI ORA È DIRITTO DI TUTTI, SIA DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE DIPENDENTI - _marlene1265 : RT @mantolalla: L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI ORA È DIRITTO DI TUTTI, SIA DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE DIPENDENTI - mantolalla : L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI ORA È DIRITTO DI TUTTI, SIA DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE DIPENDENTI… -