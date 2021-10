Approvato il primo Etf sui Bitcoin Così gli Usa sono avanguardia nelle cripto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021) C’era grande attesa per la decisione della Sec, la Securities and Exchange Commission, la Consob di Wall Street, in pratica. Il via libera alla fine è arrivato. Ora è possibile comprare prodotti legati avalute in Borsa. Domani, al New York Stock Exchange, debutterà ilEtf della storia sui future del. Ed è stata proprio l’attesa della mossa della Sec che ha fatto correre il valore dellavaluta più famosa al mondo. Oggi è poco sopra i 60 mila dollari, a pochi passi dal record di sempre, 64 mila. Il ‘crypto-Etf’ si chiama formalmente ProSharesStrategy, ed è promosso dalla società ProShares. Il gruppo americano, attivo dal 2006, si era già visto bocciare prodotti simili in dieci precedenti occasioni. Ma che cos’è, in pratica, l’Etf sul future di ...