Android Auto: l’app per smartphone perde in favore di Google Assistant (Di lunedì 18 ottobre 2021) Google ha già deciso per quanto riguarda i servizi dedicati alla mobilità delle Autovetture. Difatti, già dal mese di settembre scorso, l’azienda statunitense con sede a Mountain View, California, avrebbe cominciato a raggruppare tutte le funzioni relative all’uso in Auto di Google Assistant. D’altro canto, invece, Android Auto (l’app per smartphone e quindi non il sistema di infotainment montato all’interno di alcune Auto) riceverà man mano sempre minore attenzione fino al totale rimpiazzo. Alcuni utenti hanno addirittura rivelato che l’app per smartphone di Android Auto avrebbe cessato di funzionare già dallo scorso mese di agosto, ma la chiusura ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha già deciso per quanto riguarda i servizi dedicati alla mobilità dellevetture. Difatti, già dal mese di settembre scorso, l’azienda statunitense con sede a Mountain View, California, avrebbe cominciato a raggruppare tutte le funzioni relative all’uso indi. D’altro canto, invece,pere quindi non il sistema di infotainment montato all’interno di alcune) riceverà man mano sempre minore attenzione fino al totale rimpiazzo. Alcuni utenti hanno addirittura rivelato cheperdiavrebbe cessato di funzionare già dallo scorso mese di agosto, ma la chiusura ...

