Amici in lutto, la grave perdita: “La vita è ingiusta” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marcello Sacchetta in lutto così come tutto il mondo della danza e dello spettacolo: le lacrime dell’ex ballerino di Amici, dolore tremendo. È un giorno davvero triste e doloroso nel mondo della danza ed anche Marcello Sacchetta si stringe attorno alle famiglie di tre ballerini che purtroppo sono venuti a mancare in Arabia Saudita, a Leggi su youmovies (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marcello Sacchetta incosì come tutto il mondo della danza e dello spettacolo: le lacrime dell’ex ballerino di, dolore tremendo. È un giorno davvero triste e doloroso nel mondo della danza ed anche Marcello Sacchetta si stringe attorno alle famiglie di tre ballerini che purtroppo sono venuti a mancare in Arabia Saudita, a

Advertising

Comunicaffe1 : Marco Monformoso “il Direttore” si è spento: l’ultimo saluto di amici e colleghi de La Marzocco - sabrinavincenz5 : @MauroLeonardi3 Per Ali per i suoi problemi di salute e per il superamento del lutto, per Andrea e per tutti gli am… - ParliamoDiNews : Steve La Chance, lutto per l`ex Prof di Amici #steve #chance #lutto #prof #amici - ParliamoDiNews : Giuliano Peparini e Steve La Chance, grave lutto: morti 3 amici danzatori #giuliano #peparini #steve #chance #grave… - lu_ludo98 : @masicerto Ad aprile le muore il padre e ha affontato il lutto da sola perchè lui era tutto allegro e contento con… -