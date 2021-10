Al via la campagna del Granato di Paestum (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPaestum (Sa) – È ottobre e il melograno è maturo nelle terre di Paestum, dove il pregiato ecotipo antico è arrivato con l’insediamento dei Greci. A Paestum il Granato è una icona simbolica locale, insita nella cultura millenaria locale sia sacra, sia profana. Nota in tutto il mondo è infatti la Dea Hera con in mano il melograno venerata a Poseidonia, e celebrata è tuttora la Madonna del Granato del Santuario di Paestum nata dal culto trasmutato nei secoli. È nato oggi il marchio Granato di Paestum a supporto della valorizzazione e della promozione per i coltivatori della Piana del Sele che hanno a cuore l’antica coltivazione del Melograno. La commercializzazione sempre più attiva di questo frutto risponde alla esigenza del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È ottobre e il melograno è maturo nelle terre di, dove il pregiato ecotipo antico è arrivato con l’insediamento dei Greci. Ailè una icona simbolica locale, insita nella cultura millenaria locale sia sacra, sia profana. Nota in tutto il mondo è infatti la Dea Hera con in mano il melograno venerata a Poseidonia, e celebrata è tuttora la Madonna deldel Santuario dinata dal culto trasmutato nei secoli. È nato oggi il marchiodia supporto della valorizzazione e della promozione per i coltivatori della Piana del Sele che hanno a cuore l’antica coltivazione del Melograno. La commercializzazione sempre più attiva di questo frutto risponde alla esigenza del ...

