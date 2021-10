Al via Cobra: Cyberwar, il sequel del thriller Sky con Robert Carlyle in onda dal 19 ottobre: trama e cast (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna la serie targata Sky Original con Robert Carlyle, stavolta col titolo Cobra: Cyberwar: si tratta del sequel di Cobra – Unità Anticrisi, il thriller politico/dramma catastrofico inglese che ha debuttato la scorsa estate su Sky e NOW (qui la nostra recensione). Cobra: Cyberwar, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 19 ottobre, vede il premier del Regno Unito e la sua squadra invischiati nuovi intrighi e alle prese con nuove emergenze da gestire tra i corridoi dei palazzi del Governo. Se nella prima stagione erano stati sopraffatti dalla crisi generata da una misteriosa esplosione solare, ora devono gestire una popolazione terrorizzata dalla mancanza di risorse e dai cambiamenti climatici che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torna la serie targata Sky Original con, stavolta col titolo: si tratta deldi– Unità Anticrisi, ilpolitico/dramma catastrofico inglese che ha debuttato la scorsa estate su Sky e NOW (qui la nostra recensione)., in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 19, vede il premier del Regno Unito e la sua squadra invischiati nuovi intrighi e alle prese con nuove emergenze da gestire tra i corridoi dei palazzi del Governo. Se nella prima stagione erano stati sopraffatti dalla crisi generata da una misteriosa esplosione solare, ora devono gestire una popolazione terrorizzata dalla mancanza di risorse e dai cambiamenti climatici che ...

