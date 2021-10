Aggressione dipendente Salerno Pulita | la reazione dell’amministratore Bennet VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva dura la condanna dei vertici didopo l’subita da unnella giornata di ieri. Le immagini dell’uomo steso a terra sul lungomare dopo essere stato aggredito da due persone di origine extracomunitaria hanno indignato colleghi e amministratori della società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di. L’amministratore unico Enzoricorda che si tratta di lavoratori che alle cinque del mattino già sono operativi per garantire la pulizia della città died annuncia azioni legali non solo contro gli autori dell’, identificati in due cittadini extracomunitari, ma anche contro le aggressioni social che si scagliano puntualmente nei confronti ...

Paura ieri mattina per l'aggressione subita da un dipendente di Salerno Pulita. L'operatore stava lavorando in Piazza della Concordia, quando è stato avvicinato da due persone straniere che, dopo un diverbio, lo hanno ...