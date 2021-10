A Roma e Torino in netto vantaggio il centrosinistra con Gualtieri e Lo Russo. A Trieste in vantaggio il sindaco uscente del centrodestra Dipiazza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi alle 15 i seggi per l’elezione, al turno di ballottaggio, dei sindaci di 65 comuni (leggi l’articolo). Dieci i capoluoghi al voto. Oltre a Roma, Torino e Trieste si è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. (qui per seguire lo spoglio). I due candidati del centrosinistra, Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo (nella foto) a Torino, sono in netto vantaggio, secondo i primi risultati dei ballottaggi. Più incerta la partita a Trieste, dove è davanti il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza. A Torino, a due terzi dello scrutinio, Stefano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi alle 15 i seggi per l’elezione, al turno di ballottaggio, dei sindaci di 65 comuni (leggi l’articolo). Dieci i capoluoghi al voto. Oltre asi è votato anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. (qui per seguire lo spoglio). I due candidati del, Robertoe Stefano Lo(nella foto) a, sono in, secondo i primi risultati dei ballottaggi. Più incerta la partita a, dove è davanti ildiRoberto. A, a due terzi dello scrutinio, Stefano ...

lorepregliasco : Comune di Torino vs Comune di Roma. In 27 minuti Torino comunica già i dati di 137 sezioni, a Roma c'è la foto con… - MassimGiannini : Finalmente un bel Sabato Italiano. A Roma 100 mila in piazza per dire #Maipiufascismi, a Torino in migliaia e migli… - sebmes : Oggi i risultati di Roma, di Torino, di Trieste e di Savona ci diranno se gli elettori del M5S credono davvero nell… - alf54 : RT @Emanuele_Cecala: Dai primi exit poll il centrodestra risulta sconfitto, con una forbice che va dal disastro alla figura di merda. #Gu… - guidop1967 : RT @Mcclane272: @valy_s Affluenza Roma 30% Torino 32% Trieste 41% -