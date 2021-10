(Di domenica 17 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

napolista : Zigoni: «Il mio errore più grande? La pistola. Sparavo ai lampioni di Veronello perché mi annoiavo. Assurdo» Alla… - sportli26181512 : Zigoni: 'Il mio #calcio libero tra dribbling e spari. Ehi, Ibra: solo io sono dio Zigo': Zigoni: 'Il mio #calcio li… - Gazzetta_it : L'intervista Zigoni: 'Il mio calcio libero tra dribbling e spari. E posso dire a Ibra: solo io sono dio Zigo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Zigoni mio

IlNapolista

A una certa età si fanno i conti con le proprie personali Spoon River: "Se ne è andato Francesco Morini. Alla Juve ero in camera con lui, ascoltavamo le canzoni di De André. Poi io sono passato alla ...A una certa età si fanno i conti con le proprie personali Spoon River: "Se ne è andato Francesco Morini. Alla Juve ero in camera con lui, ascoltavamo le canzoni di De André. Poi io sono passato alla ...In un’intervista Gianfranco Zigoni fa un confronto tra il calcio di un tempo e quello di adesso e racconta i retroscena del suo periodo alla Juventus con Heriberto Herrera Dal ricordo di Morini a quel ...