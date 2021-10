RomaOstia 2021 | Daniele Meucci è secondo | “Molto felice della mia gara”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ostia – Si va forte sulle stradeHalf Marathon. È una splendidaperche conquista ilposto con l’ottimo tempo di 1h00:11 dopo aver corso nel gruppo di testa prima di essere staccato soltanto nel finale dall’etiope Adisa Tola, vincitore in 59:54. Un crono di grande valore per il portacolori dell’Esercito, campione europeo di maratona nel 2014, su un tracciato in cui non possono essere omologati record per le caratteristiche del percorso in base alla distanza in linea d’aria tra partenza e arrivo. Ma è comunque eccellente la sua prestazione, inferiore di quasi un minuto al personale di 1h01:06 stabilito nel 2013, mentre il primato italiano appartiene a Eyob Faniel (1h00:07 nel 2020). In una mattinata fresca con il vento che si fa sentire alle ...