Ricciardi | ' I no green pass non si rendono conto di quanto la pandemia sia pericolosa'

Advertising

g_zerbato : RT @autocostruttore: Vaccini, Walter Ricciardi: 'Il Green Pass ha funzionato, con il 90% di copertura lo stato d’emergenza si potrà finalme… - globalistIT : - hovis_tolaluce : RT @autocostruttore: Vaccini, Walter Ricciardi: 'Il Green Pass ha funzionato, con il 90% di copertura lo stato d’emergenza si potrà finalme… - MastroRadu : RT @autocostruttore: Vaccini, Walter Ricciardi: 'Il Green Pass ha funzionato, con il 90% di copertura lo stato d’emergenza si potrà finalme… - ultimenews24 : Green pass obbligatorio, 'la misura ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come è successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi green

outstream Così, Walter, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, sull'obbligo dipass. Secondo"a protestare sono una minoranza. Come si è visto non riescono a ...sulPass: 'Misura efficace' 'Ilpass ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente come è successo in Danimarca. Ci permetterà di tornare alla normalità e ...Con il 90% di vaccinati con la prima dose, lo stato d'emergenza si potrà attenuare". Così sostiene Walter Ricciardi ..."Green pass obbligatori si sta rivelando efficace, ci permetterà di tornare alla normalità" La misura del green pass obbligatorio "ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come ...