Principesse Selassié umiliano altri vip | “puzza ed è piena…”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 17 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip lecontinuano a dare spettacolo: attualmente, le sorelle stanno attaccando gliconcorrenti all’interno della Casa. Ecco cosa affermano, davvero da non credere.-AltranotiziaContinua il caos all’interno del Grande Fratello Vip e, in ogni interstizio della Casa si nasconde un battibecco, un segreto o un litigio. In questa sesta edizione, molto movimentata, lehanno mostrato carattere e la loro prorompente personalità. Sono costantemente al centro mediatico, inizialmente per lo scandalo che vede coinvolto il padre e, successivamente, a causa dei problemi fisici nonché psicologici di Lulù. E, ancora adesso, si parla di loro poiché, questa volta, si sono scagliate ...