Osimhen | «È il gol più importante della mia carriera Importante vincere | non dobbiamo fermarci»

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino: le sue dichiarazioni Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. MATCH – «È fantastico, l'atmosfera allo stadio è stata fantastica. Era Importante vincere per tutti, meritavamo di vincere anche per le statistiche che stiamo tenendo. Gol? Ho visto che la palla stava arrivando e doveva anticipare tutti. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così e senza fermarci. Importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso a causa degli avversari, la partita si stava facendo nervosa e la comunicazione nella squadra è Importante. Gol più importante della mia carriera.»

