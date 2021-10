NASCAR, Texas: Larson vince per l’ottava volta in stagione e passa in finale! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Kyle Larson è il primo pilota ad accedere al ‘Championship 4’ di Phoenix! Il #5 di Hendrick Motorsport si impone per l’ottava volta in stagione nella NASCAR Cup Series, in pista questo week-end al Texas Motor Speedway. Si tratta di un risultato importantissimo per il californiano che non è mai entrato nella finale dei Playoffs che si svolgerà tra meno di un mese in Arizona. Le prime battute della corsa non hanno regalato molte emozioni con Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5) davanti a tutti. Il californiano ha ceduto al primo pit, avvenuto durante la ‘competition caution’, la leadership al teammate William Byron #24 che ha guidato il gruppo alla ripartenza davanti a Martin Truex Jr (Gibbs #19). Il primo restart ha visto il primo colpo di scena di giornata. Bubba ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Kyleè il primo pilota ad accedere al ‘Championship 4’ di Phoenix! Il #5 di Hendrick Motorsport si impone perinnellaCup Series, in pista questo week-end alMotor Speedway. Si tratta di un risultato importantissimo per il californiano che non è mai entrato nella finale dei Playoffs che si svolgerà tra meno di un mese in Arizona. Le prime battute della corsa non hanno regalato molte emozioni con Kyle(Hendrick Motorsport #5) davanti a tutti. Il californiano ha ceduto al primo pit, avvenuto durante la ‘competition caution’, la leadership al teammate William Byron #24 che ha guidato il gruppo alla ripartenza davanti a Martin Truex Jr (Gibbs #19). Il primo restart ha visto il primo colpo di scena di giornata. Bubba ...

I playoff entrano nel vivo: il 17 ottobre si corre in Texas. Ecco gli orari delle semifinali Sono rimasti in 8, i più forti, e al Texas Motor Speedway torneranno a darsi battaglia per mettere un ulteriore tassello nella corsa al titolo 2021 della Nascar. L'appuntamento nello Stato della stella solitaria apre il Round of 8, le ...

