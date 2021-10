LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA | sette uomini in testa alla corsa | gruppo a 2’30” e in rimonta

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del14.54 80 chilometriconclusione, a breve i corridori scaleranno La Rosina per la prima volta. 14.51 I fuggitivi transitano ora sotto il traguardo di Bassano del Grappa: si entra ufficialmente nel circuito. 14.48 Il vantaggio di Peter Rikunov (Gazprom Rusvelo), Luca Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Lorenzo Visintainer (General Store Essegibi), Paolo Totò (Amore&Vita) Federico Burchio (Work Service Marchiol) e Simone Bevilacqua (Vini Zabù) si atintorno a 2’45”. 14.45 Si avvicina il circuito finale e ilaccelera ulteriormente l’andatura per ...

"Veneto Classic" è la quarta e ultima tappa della quattro giorni "Ride the Dreamland", la manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio. L'iniziativa ha preso il via il 13 ottobre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 12.02 Corsa partita da una decina di chilometri: tra i grandi favoriti odier ...