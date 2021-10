Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio: quel folle viaggio in Australia per celebrare due volte Capodanno (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella sua biografia, Jamie Foxx racconta il viaggio in Australia fatto con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e altri amici per celebrare due volte il Capodanno. Jamie Foxx ha ricordato l'incredibile viaggio fatto in Australia con Leonardo DiCaprio con l'intento di festeggiare due volte il Capodanno, in due paesi diversi, approfittando quindi del fuso orario con gli Stati Uniti. I due attori hanno prenotato un aereo a due piani ed hanno celebrato l'evento nel porto di Sydney. A partire da questi giorni, i fan di Jamie Foxx hanno la possibilità di leggere Act Like You Got ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella sua biografia,racconta ilinfatto con, Jonah Hill e altri amici perdueilha ricordato l'incredibilefatto inconcon l'intento di festeggiare dueil, in due paesi diversi, approfittando quindi del fuso orario con gli Stati Uniti. I due attori hanno prenotato un aereo a due piani ed hanno celebrato l'evento nel porto di Sydney. A partire da questi giorni, i fan dihanno la possibilità di leggere Act Like You Got ...

Advertising

BtcRosario : @FaNaTiKo10 @LaLuciM esatto, ?? come ragazzi Kevin Durant somiglia troppo a Jamie Foxx soprattutto in django - logorrhea9 : 10.16.21 Nick Cannon, Jamie Foxx (Apollo) - logorrhea9 : 10.16.21 Jamie Foxx, Nick Cannon (Apollo) - Screenweek : #TheBurial #TommyLeeJones al posto di #HarrisonFord nel film Amazon Il film, interpretato anche da Jamie Foxx, è is… - badtasteit : #TommyLeeJones al fianco di #JamieFoxx in #TheBurial -