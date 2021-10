Gli inglesi vogliono il principe William sul trono dopo la Regina (Di domenica 17 ottobre 2021) Il popolo inglese ha le idee chiare e, secondo un nuovo sondaggio, vuole che il prossimo re sia il principe William Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Il popolo inglese ha le idee chiare e, secondo un nuovo sondaggio, vuole che il prossimo re sia il

Advertising

WRicciardi : sembra che gli inglesi considerino 800 morti alla settimana (sarebbero tantissimi di più senza vaccini) un prezzo a… - IdowuKodwo : RT @PaoloBorg: Pensavate che gli americani discendessero principalmente dagli inglesi? Pensavate male - CassieMusa : Menomale che ci sono gli sceneggiati inglesi a farmi sentire triste come la merda per le giuste ragioni - McmanamanNik : @ZZiliani Inglesi inglesi il gioco delle inglesi lo fanno gli stranieri xke’ gli inglesi a livello nazionale nn vin… - MCapparetti : @Adnkronos È grave che la matrice fondamentalista islamica dell'omicidio sia stata silenziata ...grave per tutti… -