GF Vip, Pierpaolo Pretelli lo annuncia in diretta: fan in visibilio (Di domenica 17 ottobre 2021) Un Pierpaolo Pretelli come non l’avevamo mai visto in TV: emozionato ha annunciato qualcosa di speciale in diretta Questo pomeriggio, Pierpaolo Pretelli è stato ospite super coccolato da zia Mara. A Domenica In, l’ex gieffino non si è fatto alcun problema ad aprire il suo cuore alla padrona di casa che, come suo solito, mette L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Uncome non l’avevamo mai visto in TV: emozionato hato qualcosa di speciale inQuesto pomeriggio,è stato ospite super coccolato da zia Mara. A Domenica In, l’ex gieffino non si è fatto alcun problema ad aprire il suo cuore alla padrona di casa che, come suo solito, mette L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PinaPupillo : Grande fratello vip, = Pierpaolo Pretelli ?????????? #prelemi - Antonia80727842 : @teamsalemioff Caro Pierpaolo, nella ?? del GF VIP ( in tempi non sospetti ) quando parlavi con Giulia era sempre pr… - Unf_Tweet : - zazoomblog : Gf Vip Pierpaolo Petrelli pronto a chiedere a Giulia Salemi di sposarlo? L’indiscrezione - #Pierpaolo #Petrelli… - Fortuna18473849 : A me pare di vedere il GFvip dello scorso anno, dove tutti recitano una parte appartenuta agli altri Vip. Esempio:… -