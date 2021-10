Donna Rosita nubile | in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

Nella domenica di Rai 5 arriva l'opera teatrale. Si tratta di un poema di Garcia Lorca musicato da Renzo Rossellini, emblema dell'opera spagnola. La trama si concentra tutta su. Laspasima d'amore per suo cugino che a sua volta dichiara di ricambiare i sentimenti prima di partire per l'Argentina. Promette a s cugina di ritornare per poterla finalmente sposare. Ma quella disarà una vana attesa. Sul palco vedremo Rosanna Carteri, Luisa Malagrida. E poi anocra Dino Mantovani, Fedora Barbieri, Franco Calabrese e Alvinio Misciano. Dirige l'orchestra il maestro Piero Bellugi, per la regia di Margherita Wallmann