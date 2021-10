Covid, davanti alla valanga di informazioni le persone scelgono in base a ciò che capiscono (Di domenica 17 ottobre 2021) di Felice Musicco Viviamo in un universo di statistica e numeri. Per esempio stanno verificando che probabilità esista che dal nulla si sia formato l’universo, il Big bang, la materia, l’uomo, l’evoluzione. Anche nel campo sanitario tutto è governato dalle statistiche e dai numeri. Che probabilità ho di star male a seguito di una vaccinazione? E di star male a seguito di una infezione da Covid? E cosa cambia se ho 30, 40, 50 o 80 anni? Ma quanto posso stare male: poco, tanto, morire? Che probabilità ho di non essere curato bene se tutti i posti di un ospedale sono occupati da altri malati, magari Covid? Che probabilità ho di contagiare o essere contagiato da un vaccinato? e da un non vaccinato? Ma si potrebbe andare avanti ancora con tanti quesiti sensati. Una valanga di informazioni, probabilità e numeri da comunicare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) di Felice Musicco Viviamo in un universo di statistica e numeri. Per esempio stanno verificando che probabilità esista che dal nulla si sia formato l’universo, il Big bang, la materia, l’uomo, l’evoluzione. Anche nel campo sanitario tutto è governato dalle statistiche e dai numeri. Che probabilità ho di star male a seguito di una vaccinazione? E di star male a seguito di una infezione da? E cosa cambia se ho 30, 40, 50 o 80 anni? Ma quanto posso stare male: poco, tanto, morire? Che probabilità ho di non essere curato bene se tutti i posti di un ospedale sono occupati da altri malati, magari? Che probabilità ho di contagiare o essere contagiato da un vaccinato? e da un non vaccinato? Ma si potrebbe andare avanti ancora con tanti quesiti sensati. Unadi, probabilità e numeri da comunicare ...

Advertising

ilfattoblog : Covid, davanti alla valanga di informazioni le persone scelgono in base a ciò che capiscono - GraziaBelloni : RT @simonegraziosi2: Quando vi troverete davanti gli occhi di una donna che nel giro di 24 ore ha perso per covid il padre, il marito ed in… - GranatinMarco : RT @simonegraziosi2: Quando vi troverete davanti gli occhi di una donna che nel giro di 24 ore ha perso per covid il padre, il marito ed in… - ELodolini : Un anno fa in piena emergenza e io beccavo #Covid. Mi andó benissimo. Oggi se vediamo luce in fondo tunnel e se Ita… - giusbrindisi : @ManzoDavi @franborgonovo @zona_bianca Ah mi raccomando. Oltre a Ivermectina, idrossiclorochina, colchicina e acqua… -