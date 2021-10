Calciomercato Juventus: chiesto uno sconto all’Atletico per Morata (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus avrebbe iniziato a parlare con l’Atletico Madrid per avere uno sconto per Alvaro Morata Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus e il ds Cherubini avrebbero iniziato a parlare con l’Atletico Madrid del riscatto di Alvaro Morata. I bianconeri a giugno dovranno spendere 35 milioni per poter avere l’intero cartellino dello spagnolo, ma la Juventus – dopo aver speso 20 milioni per il prestito – vorrebbe avere uno sconto per Morata. Lo spagnolo ha la stima di Allegri e della società. Potrebbe essere decisiva l’evoluzione del caso Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Laavrebbe iniziato a parlare con l’Atletico Madrid per avere unoper AlvaroSecondo quanto riportato da Tuttosport, lae il ds Cherubini avrebbero iniziato a parlare con l’Atletico Madrid del riscatto di Alvaro. I bianconeri a giugno dovranno spendere 35 milioni per poter avere l’intero cartellino dello spagnolo, ma la– dopo aver speso 20 milioni per il prestito – vorrebbe avere unoper. Lo spagnolo ha la stima di Allegri e della società. Potrebbe essere decisiva l’evoluzione del caso Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

