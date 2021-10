BALLANDO | CLASSIFICA PRIMA PUNTATA | ARISA SCALZA MORGAN DAL PODIO | IL TESORETTO E LO SCHERZETTO CARLUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 17 ottobre 2021) Attimi di panico alla fine delladicon le Stelle cone Mietta a rischio eliminazione. Social intasati per lo stupore di vedere alcuni dei migliori a fondo. La giuria li aveva premiati, stavolta è innocente. Il pubblico da casa no? E invece sì.! Sono loro i primi tre di, premiati da un bonus di 10 punti per sabato prossimo, e non gli ultimi della, chiusa da Fabio Galante che non è rischio eliminazione perché alla premiere non esce nessuno.però c’era stato un altro colpo di scena con ilassegnato ad. Lainiziale, ...