Whirlpool, sindacati insorgono dopo ennesima fumata nera: Governo mantenga impegni (Di sabato 16 ottobre 2021) insorgono i sindacati all’indomani della fumata nera sulla vertenza che riguarda la chiusura della sede Whirlpool di Napoli. “Benché avessero annunciato la loro presenza e nonostante la gravità della situazione, all’ultimo incontro di procedura con Whirlpool, conclusosi col mancato accordo, i ministri Giorgetti ed Orlando hanno limitato la loro partecipazione ad un breve collegamento online. Auspichiamo che al prossimo incontro di martedì le cose possano andare diversamente e che il Governo porti una proposta concreta capace di scongiurare i licenziamenti”. A dichiararlo sono il segretario nazionale della Uilm Gianluca Ficco e il segretario generale aggiunto della Uilm Campania Antonio Accurso. “Il Governo deve finalmente dimostrare – ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021)all’indomani dellasulla vertenza che riguarda la chiusura della sededi Napoli. “Benché avessero annunciato la loro presenza e nonostante la gravità della situazione, all’ultimo incontro di procedura con, conclusosi col mancato accordo, i ministri Giorgetti ed Orlando hanno limitato la loro partecipazione ad un breve collegamento online. Auspichiamo che al prossimo incontro di martedì le cose possano andare diversamente e che ilporti una proposta concreta capace di scongiurare i licenziamenti”. A dichiararlo sono il segretario nazionale della Uilm Gianluca Ficco e il segretario gele aggiunto della Uilm Campania Antonio Accurso. “Ildeve finalmente dimostrare – ...

