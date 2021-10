Tu Si Que Vales 2021: Kirby Roy (video e gallery) (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 16 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Kirby Roy, maestro di ju jitsu di 67 anni della Louisiana. Kirby ha mostrato la Key Force, ovvero l’abilità di essere colpito in alcune parti vitali del corpo. Kirby è stato colpito al petto, alla gola ed… in mezzo alla gambe, non facendo una piega. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per Kirby, ovviamente, quattro Vale. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Kirby Roy nella puntata di Tu Si Que Vales ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 16 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione diRoy, maestro di ju jitsu di 67 anni della Louisiana.ha mostrato la Key Force, ovvero l’abilità di essere colpito in alcune parti vitali del corpo.è stato colpito al petto, alla gola ed… in mezzo alla gambe, non facendo una piega. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per, ovviamente, quattro Vale. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione diRoy nella puntata di Tu Si Que...

Advertising

pojd00 : Il modo in cui domani Tu Si Que Vales fallirà perché siamo tutti qui ?????????????? #BallandoConLeStelle - cecexzayn_ : @6cringescs no sto 'guardando' tu si que vales lool, dai almeno parli con me:D - robertacrown : oddio questo a tu si que vales sembra il mungitore di mucche - plowiue : ha vissuto diciassette mila giorni per cantare a tu si que vales questo sì che è avere uno scopo #tusiquevales - alessia_termini : @viviansangiulia Capisco che la.musica non sono i numeri però secondo me a posta di parlare e chiedere di loro è gi… -