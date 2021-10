Traffico Roma del 16-10-2021 ore 08:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon sabato mattina dalla redazione Buongiorno da Simone Cerchiara regolare il Traffico sulle principali strade un sabato mattina per il momento senza disagi ad eccezione della via Ostiense chiusa tra Acilia e Casal Bernocchi verso Roma a causa di un incidente sull’olimpica in via Leone XIII prestare attenzione un incidente in direzione di Valle Aurelia avvenuto vicino a via Gregorio VII poco distante dal Olimpica chiusa Viale dei Colli Portuensi verso la Magliana che arriva dalla Circonvallazione Gianicolense deve proseguire verso Piazza San Giovanni di Dio tra Marconi e le ostie invece non si passa sul ponte dell’Industria In alternativa andare verso Ponte Testaccio oppure in direzione San Paolo e con questo per il momento è tutto i dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) LuceverdeBuon sabato mattina dalla redazione Buongiorno da Simone Cerchiara regolare ilsulle principali strade un sabato mattina per il momento senza disagi ad eccezione della via Ostiense chiusa tra Acilia e Casal Bernocchi versoa causa di un incidente sull’olimpica in via Leone XIII prestare attenzione un incidente in direzione di Valle Aurelia avvenuto vicino a via Gregorio VII poco distante dal Olimpica chiusa Viale dei Colli Portuensi verso la Magliana che arriva dalla Circonvallazione Gianicolense deve proseguire verso Piazza San Giovanni di Dio tra Marconi e le ostie invece non si passa sul ponte dell’Industria In alternativa andare verso Ponte Testaccio oppure in direzione San Paolo e con questo per il momento è tutto i dettagli di queste di altre notizie nel sitopunto luceverde.it ...

