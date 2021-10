Serie A calcio, calendario partite di oggi: orari, tv, streaming, programma DAZN e Sky (16 ottobre) (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la pausa per le nazionali riprende questo fine settimana la Serie A di calcio 2021, che aprirà il sabato alle ore 15, quando Spezia e Salernitana si affronteranno per una sfida molto importante in chiave retrocessione, in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato. Alle 18 toccherà invece al big match tra Lazio ed Inter, dove i campioni in carica dovranno fronteggiare la temibile banda di Maurizio Sarri, con il quadro completato alle 20.45 da Milan-Verona, in co-esclusiva con Sky, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno, Sky Sport calcio e Sky Sport 251, oltre allo streaming in abbonamento su Sky Go e NOW. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la pausa per le nazionali riprende questo fine settimana laA di2021, che aprirà il sabato alle ore 15, quando Spezia e Salernitana si affronteranno per una sfida molto importante in chiave retrocessione, in diretta esclusiva su, piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato. Alle 18 toccherà invece al big match tra Lazio ed Inter, dove i campioni in carica dovranno fronteggiare la temibile banda di Maurizio Sarri, con il quadro completato alle 20.45 da Milan-Verona, in co-esclusiva con Sky, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky Sport 251, oltre alloin abbonamento su Sky Go e NOW. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 ...

