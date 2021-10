“Scelgo la Juventus”: il bomber del momento dà un indizio sul futuro (Di sabato 16 ottobre 2021) Lucca, in un’intervista, lancia segnali alla Juventus e al Milan. Il Pisa si sfrega le mani: non basteranno 10 milioni per acquistarlo. Una carezza ad entrambi i club. Lorenzo Lucca, nel corso di un’intervista concessa a ‘Sportweek’, ha parlato del suo attuale momento magico (6 gol in 7 partite con la maglia del Pisa capolista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Lucca, in un’intervista, lancia segnali allae al Milan. Il Pisa si sfrega le mani: non basteranno 10 milioni per acquistarlo. Una carezza ad entrambi i club. Lorenzo Lucca, nel corso di un’intervista concessa a ‘Sportweek’, ha parlato del suo attualemagico (6 gol in 7 partite con la maglia del Pisa capolista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

