Sassuolo, Dionisi: «Col Genoa per la svolta. Critiche? Ci vuole tempo»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

Critiche – «La trovo una cosa naturale, lo si fa sempre, in tutti i contesti. L'avevo messo in conto. Ad onor del vero bisognerebbe dire che qualcosa è cambiato, la società ha fatto cessioni che doveva fare, ha valutato di fare, ma sono state cessioni importanti. Sono arrivati giocatori che saranno all'altezza di chi è andato via ma è normale che ci vuole tempo, ma è anche normale che tempo dall'esterno non ce ne sia. Si cercano sempre paragoni, nuove sfide. Immaginavo ...

