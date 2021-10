Nocera Inferiore. Politica e clan, 8 anni al boss, pene lievi per altri. Due anni e 8 mesi all’ex vice sindaco Cesarano e consigliere comunale Carlo Bianco (Di sabato 16 ottobre 2021) Politica e clan a Nocera Inferiore, raffica di assoluzioni e pene leggere rispetto a quanto chiesto dalla Procura Antimafia di Salerno. Per molti cade anche l’aggravante mafiosa. Il processo è “Tutta un’altra storia” e fa parte di un blitz del 2017 messo a segno dagli uomini del Ros del comando provinciale di Salerno. Due anni e 8 mesi a testa per Carlo Bianco e Antonino Cesarano, ex vice sindaco di Nocera Inferiore, tre anni e 2 mesi per Ciro Eboli (candidato); sette mesi di reclusione per Francesco Gambardella e Gerardo Villani; nove mesi per Nicola ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 ottobre 2021), raffica di assoluzioni eleggere rispetto a quanto chiesto dalla Procura Antimafia di Salerno. Per molti cade anche l’aggravante mafiosa. Il processo è “Tutta un’altra storia” e fa parte di un blitz del 2017 messo a segno dagli uomini del Ros del comando provinciale di Salerno. Duee 8a testa pere Antonino, exdi, tree 2per Ciro Eboli (candidato); settedi reclusione per Francesco Gambardella e Gerardo Villani; noveper Nicola ...

antimafia2000 : #Camorra: 4 condanne a Nocera Inferiore per scambio politico-mafioso - neap_psycho : @sirbaronetto @Archales3 @FrancoBove1965 @verdeocchio Sbagli. Ho indagato a fondo, ma non ho ancora la risposta. So… - salernonotizie : Voto di scambio a Nocera Inferiore: patto tra boss e politici, quattro condanne - tvoggi : DETENZIONE E RICETTAZIONE DI PISTOLA CLANDESTINA, 28ENNE FINISCE IN MANETTE Gli agenti del Commissariato di P.S. di… - tvoggi : VOTO DI SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO A NOCERA INFERIORE, CONDANNATI PIGNATARO, BIANCO, CESARANO ED EBOLI Stamane il Tri… -