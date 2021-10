No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano - A Torino tensione tra esponenti di destra e anarchici (Di sabato 16 ottobre 2021) E' partito da Milano il corteo No Green pass . Circa 3mila persone si sono messe in marcia da piazza Fontana dirette verso piazza Duomo al grido di 'Libertà'. La conclusione della manifestazione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) E' partito dailNo. Circa 3milasi sono messe in marcia da piazza Fontana dirette verso piazza Duomo al grido di 'Libertà'. La conclusione della manifestazione è ...

Advertising

ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - mickycaruso : RT @fanpage: La lettera del No Green Pass dopo gli insulti a #LilianaSegre - 914m4r : RT @SCGPisa: Alcuni non hanno ancora capito qual è il vero problema del GP (spoiler non solo la tracciabilità dei cittadini). IL GREEN PAS… -