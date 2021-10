' Ndrangheta | oltre 200 ghiri congelati per banchetto | 3 arresti

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ottobre 2021 -200nel congelatore , confezionati in pacchetti e pronti per essere venduti e consumati e una piantagione di marijuana con 730 piante realizzata su un terreno ...

... circa 235, congelati e confezionati in50 pacchetti, destinati verosimilmente alla vendita o al consumo. I tre sono stati rinchiusi in carcere. Per la 'un segno di potere La caccia ...... considerati animali di specie protetta , tenuti in gabbia e un'altra ingente quantità, circa 235, congelati e confezionati in50 pacchetti. La caccia ai ghiri ha origini lontane e nella ...Tre persone arrestate a Delianuova, sull’Aspromonte. La carne arrostita di questi roditori (specie protetta) non manca mai nelle tavolate e nelle riunioni dei clan ...Nella cultura 'ndranghetista la caccia ai ghiri e il cibarsene sono considerati un segno di potere Roma, 16 ottobre 2021 - Oltre 200 ghiri nel congelatore, confezionati in pacchetti e pronti per esser ...