Manifestazione Roma, Salvini cita Sciascia e Pd risponde (Di sabato 16 ottobre 2021) Matteo Salvini cita Leonardo Sciascia dopo la Manifestazione andata in scena a Roma a piazza San Giovanni e il Pd risponde. “Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più”, scrive il leader della Lega, citando anche una frase di Sciascia: “Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi… è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è”. “Quando Salvini parla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) MatteoLeonardodopo laandata in scena aa piazza San Giovanni e il Pd. “Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, ala sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più”, scrive il leader della Lega,ndo anche una frase di: “Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi… è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è”. “Quandoparla del fascismo che non c’è, dovrebbe smettere di insultare la nostra storia per raccattare qualche misero voto per i ...

