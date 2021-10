Luiz Felipe espulso dopo il fischio finale: esce tra le lacrime (Di sabato 16 ottobre 2021) Luiz Felipe è stato espulso da Irrati dopo il fischio finale di Lazio-Inter, finita per 3-1 in favore dei biancocelesti. Il nervosismo era iniziato al gol del 2-1, quando i nerazzurri hanno criticato la decisione della Lazio di continuare l’azione, nonostante Dimarco fosse rimasto a terra dopo uno scontro. Ne è venuta fuori quasi una rissa, con gialli a Milinkovic-Savic, Dumfries, Lautaro Martinez e Felipe Anderson. Al fischio finale poi è arrivato il rosso per Luiz Felipe, scoppiato in lacrime per una probabile incomprensione del direttore di gara, che potrebbe aver interpretato male un suo gesto nei confronti di Correa, suo amico stretto. Il difensore della Lazio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021)è statoda Irratiildi Lazio-Inter, finita per 3-1 in favore dei biancocelesti. Il nervosismo era iniziato al gol del 2-1, quando i nerazzurri hanno criticato la decisione della Lazio di continuare l’azione, nonostante Dimarco fosse rimasto a terrauno scontro. Ne è venuta fuori quasi una rissa, con gialli a Milinkovic-Savic, Dumfries, Lautaro Martinez eAnderson. Alpoi è arrivato il rosso per, scoppiato inper una probabile incomprensione del direttore di gara, che potrebbe aver interpretato male un suo gesto nei confronti di Correa, suo amico stretto. Il difensore della Lazio ...

stefano_lopo : RT @TuteLazio_V2: Facile esaltare Ciro, Sergio o Felipe...parliamo di lui? Partita praticamente perfetta. E come ciliegina sulla torta...n… - frantasmino : Ovviamente anche la 'dolcezza disarmante' di Luiz Felipe - AntErcolano : RT @Kataklinsmann: Comunque sono assolutamente convinto della buona fede di Luiz Felipe. Casomai la cosa che non riesco a capire è come uno… - SFsupremacy_ : @OfficialSSLazio Ma esattamente pagliaccio Tucu di cosa? Il rosso per Luiz Felipe è inesistente,non voleva sfotterl… - AlfredoArtusi : RT @marifcinter: Luiz Felipe: 'Ho un grande rispetto per l'Inter, non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita… -