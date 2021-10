L’Olimpico accoglie con applausi e striscioni Inzaghi | il tecnico commosso sotto la Nord

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Uno dei punti di domanda di queste ore è stato come sarebbe stato accolto Simonedal, per la prima volta da avversario come allenatore della Lazio. L’nza è stata stupenda, la Curvaha riservato un lungo coro, un applauso e anche uno striscione che recita: “22 anni coi nostri colori non si dimenticano, Grazie Simone”. Il, visibilmente, è andatola curva dei laziali a rre il tributo. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.