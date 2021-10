La Salernitana va a avanti e poi sprofonda: rimonta dello Spezia (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo Spezia ha battuto 2-1 la Salernitana, ottenendo il primo successo casalingo di questa stagione. I granata erano passati in vantaggio. Da pochi minuti è terminato il match tra lo Spezia e la Salernitana con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa che hanno ottenuto tre punti meritati. La gara stenta a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Loha battuto 2-1 la, ottenendo il primo successo casalingo di questa stagione. I granata erano passati in vantaggio. Da pochi minuti è terminato il match tra loe lacon il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa che hanno ottenuto tre punti meritati. La gara stenta a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

