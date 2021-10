Kenya, linciato dalla folla il killer 'vampiro': aveva ucciso 10 ragazzi e bevuto il loro sangue (Di sabato 16 ottobre 2021) Ritrovato , picchiato e poi strangolato il killer di 20 anni, Masten Wanjala, ribattezzato 'vampiro assetato di sangue' per aver bevuto il sangue delle sue dieci vittime dopo averle drogate e uccise. ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Ritrovato , picchiato e poi strangolato ildi 20 anni, Masten Wanjala, ribattezzato 'assetato di' per averildelle sue dieci vittime dopo averle drogate e uccise. ...

Advertising

DiplomaziaTW : RT @ilgiornale: In Kenya un 20enne era sotto processo per almeno dieci infanticidi ed era fuggito mercoledì dalla custodia di polizia https… - AnnibaleSolo : Kenya, il 'vampiro dei bambini' Wanjala scappa dal carcere: lo trovano e lo linciano - ilgiornale : In Kenya un 20enne era sotto processo per almeno dieci infanticidi ed era fuggito mercoledì dalla custodia di poliz… - Damianodanny1 : killer di bambini evade dal carcere: il vampiro del Kenya riconosciuto e linciato dalla folla accia al vampiro è fi… - bisagnino : Serial killer di bambini evade dal carcere: il “vampiro del Kenya” riconosciuto e linciato dalla folla -