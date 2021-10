"Cosa manca a Fabian per fare il regista?": Spalletti spiazza tutti e "smentisce" Ancelotti (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del ruolo di Fabian Ruiz, centrocampista azzurro. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Cosa manca a Fabian Ruiz per fare il regista? Non gli manca niente, non fa una sorta di regista: lui fa il regista, tocca più palloni di tutti ed è nel mezzo di tutti gli sviluppi e le costruzioni. Quello è il suo ruolo: sa giocare, ha resistenza, tecnica, fisico. Avergli ridotto lo spazio dove giocare lo ha pure favorito". Avrebbe certamente qualCosa da ridire Carlo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del ruolo diRuiz, centrocampista azzurro. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Ruiz peril? Non gliniente, non fa una sorta di: lui fa il, tocca più palloni died è nel mezzo digli sviluppi e le costruzioni. Quello è il suo ruolo: sa giocare, ha resistenza, tecnica, fisico. Avergli ridotto lo spazio dove giocare lo ha pure favorito". Avrebbe certamente qualda ridire Carlo ...

