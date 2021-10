Carlo Conti e l’intima confessione sulla moglie: era sul punto di lasciarlo (Di sabato 16 ottobre 2021) Carlo Conti è, insieme ad Amadeus, il più importante conduttore della nostra televisione. Messa da parte per un attimo la sua tipica simpatia toscana, ha confessato che sua moglie stava per lasciarlo. Per quale motivo? Carlo-Conti-AltranotiziaIl mondo dello spettacolo è tentatore, quante volte abbiamo ascoltato questa frase. Alcune volte è stata utilizzata come una battuta per strappare un sorriso, altre volte il suo utilizzo è stato reso necessario per raccontare dei drammi familiari. La confessione del noto conduttore fiorentino Carlo Conti, ha riportato in auge questa affermazione. Carlo Conti è un conduttore di successo. Ha condotto trasmissioni che hanno regalato grandi ascolti ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 ottobre 2021)è, insieme ad Amadeus, il più importante conduttore della nostra televisione. Messa da parte per un attimo la sua tipica simpatia toscana, ha confessato che suastava per. Per quale motivo?-AltranotiziaIl mondo dello spettacolo è tentatore, quante volte abbiamo ascoltato questa frase. Alcune volte è stata utilizzata come una battuta per strappare un sorriso, altre volte il suo utilizzo è stato reso necessario per raccontare dei drammi familiari. Ladel noto conduttore fiorentino, ha riportato in auge questa affermazione.è un conduttore di successo. Ha condotto trasmissioni che hanno regalato grandi ascolti ...

