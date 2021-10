Barbara d’Urso, la gaffe: non riconosce un ex del GF Vip (Di sabato 16 ottobre 2021) Imbarazzo per Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Durante la trasmissione, infatti, la conduttrice è tornata a parlare delle vicende del Grande Fratello Vip e, in un collegamento fuori dalla porta rossa, ha avuto difficoltà a riconoscere uno degli ex concorrenti del reality: “Chi è?”, ha detto rivolgendosi ad Andrea Casalino. Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 è tornata a parlare delle vicende che avvengono all’interno della casa del Grande Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) Imbarazzo pera Pomeriggio 5. Durante la trasmissione, infatti, la conduttrice è tornata a parlare delle vicende del Grande Fratello Vip e, in un collegamento fuori dalla porta rossa, ha avuto difficoltà are uno degli ex concorrenti del reality: “Chi è?”, ha detto rivolgendosi ad Andrea Casalino.a Pomeriggio 5 è tornata a parlare delle vicende che avvengono all’interno della casa del Grande Articolo completo: dal blog SoloDonna

