Ballando con le Stelle, torna la ballerina Alessandra Tripoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre tornerà su Rai 1, in prima serata, uno degli show più seguiti di tutti i tempi: Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato quali saranno le coppie per questa nuova edizione e, con grande gioia del pubblico, la ballerina Alessandra Tripoli sarà di nuovo presente dopo un periodo di assenza. Questa sera tornerà Ballando con le Stelle, in prima serata su Rai 1. Con grande gioia dei fan della trasmissione, la ballerina Alessandra Tripoli sarà nuovamente presente dopo un periodo d'assenza. Ballando con le Stelle (screen)La conduttrice del seguitissimo show, Milly Carlucci, ha già rivelato il cast di questa nuova edizione ed ha ...

