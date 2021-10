Andrà a processo l'ideatore della cannabis light in Italia. "Così si rischia la fine di un intero settore" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel 2017 Luca Marola lanciò la "marijuana legale". Ora, anche a causa di leggi poco chiare, finisce a giudizio per detenzione e spaccio. "Interpretazioni diverse a seconda delle procure" Leggi su repubblica (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel 2017 Luca Marola lanciò la "marijuana legale". Ora, anche a causa di leggi poco chiare, finisce a giudizio per detenzione e spaccio. "Interpretazioni diverse a seconda delle procure"

Advertising

repubblica : Andrà a processo l'ideatore della cannabis light in Italia. 'Così si rischia la fine di un intero settore' [di Giac… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Aiutaci a cambiare la giustizia. Firma online i… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Cambiamo ora questa giustizia! Firma online i re… - andra_andra2021 : RT @LucianoBonazzi: #GiùLeManiDaiBimbi #Bibbiano #StopPeDofilia processo, la mano pesante del pm: 'Sei anni a Claudio Foti'. ’Caso-Affidi’.… - EmilioBerettaF1 : Andrà a processo l'ideatore della cannabis light in Italia. 'Così si rischia la fine di un intero settore'… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrà processo I testimonial di Siete presente, dall'atleta paralimpica all'infermiera di famiglia Un lascito positivo della pandemia, un metodo di lavoro nuovo di successo che andrà avanti anche dopo il Covid. Tommaso Ceccanti (relatore), 25 anni si occupa del controllo di processo dell'impianto ...

Bonus Facciate e Superbonus ci saranno ancora nel 2022? Arriva l'annuncio di Mario Draghi ... motivo per cui si renderà necessario un serio processo di valutazione costi - benefici . Il bonus ...decadere la possibilità di accedere a questa agevolazione mentre il Superbonus a quanto pare andrà ...

Andrà a processo l'ideatore della cannabis light in Italia. "Così si rischia la fine di un intero settore" la Repubblica Un lascito positivo della pandemia, un metodo di lavoro nuovo di successo cheavanti anche dopo il Covid. Tommaso Ceccanti (relatore), 25 anni si occupa del controllo didell'impianto ...... motivo per cui si renderà necessario un seriodi valutazione costi - benefici . Il bonus ...decadere la possibilità di accedere a questa agevolazione mentre il Superbonus a quanto pare...