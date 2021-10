Ambra Angiolini si commuove in diretta e svela il suo futuro in amore (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo tutte le polemiche che ci sono state dalla notizia della sua rottura con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini è tornata a parlare. L’attrice, infatti, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno trasmesso supporto in questo momento delicato e si è detta pronta a ricominciare una nuova vita. Ambra Angiolini in questi giorni si è ritrovata al centro del gossip. La fine della sua storia d’amore con l’allenatore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo tutte le polemiche che ci sono state dalla notizia della sua rottura con Massimiliano Allegri,è tornata a parlare. L’attrice, infatti, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno trasmesso supporto in questo momento delicato e si è detta pronta a ricominciare una nuova vita.in questi giorni si è ritrovata al centro del gossip. La fine della sua storia d’con l’allenatore Articolo completo: dal blog SoloDonna

