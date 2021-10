Tale e quale show 2021: Gemelli di Guidonia – New Trolls (video e gallery) (Di venerdì 15 ottobre 2021) La quinta puntata del 15 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei New Trolls, con il celeberrimo brano Sarà perché ti amo. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un’altra grande esibizione per i Gemelli di Guidonia, che la settimana scorsa sono stati ingiustamente puniti nonostante degli strepitosi Ricchi e Poveri. Sicuramente tra i papabili vincitore di questa edizione. Promossi a pieni voti, soprattutto per la meravigliosa ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 ottobre 2021) La quinta puntata del 15 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche idi, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei New, con il celeberrimo brano Sarà perché ti amo. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un’altra grande esibizione per idi, che la settimana scorsa sono stati ingiustamente puniti nonostante degli strepitosi Ricchi e Poveri. Sicuramente tra i papabili vincitore di questa edizione. Promossi a pieni voti, soprattutto per la meravigliosa ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - OnlyHipStarr : RT @demag0gica: per me è la giuria che si scassava di risate mentre biagio cercava di non ridere, biagio sei tu tale e quale sei tu #taleeq… - Henrybah : Se non ci capiamo un cazzo vuol dire che è tale e quale. #ornellavanoni #taleequaleshow #parietti -