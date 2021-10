Simone Inzaghi: “Parlerò con Lautaro, Correa e Vecino, poi decideremo” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ha parlato anche dei calciatori che torneranno dal Sud America dopo gli impegni internazionali, i vari Lautaro, Correa e Vecino. Queste le sue parole: “Se impiegherò i Sudamericani? Dovrò parlare con tutti loro e vedrò come staranno. Liga brava a rinviare le partite, ma era un tema da affrontare a inizio stagione anche da noi in Serie A. Ad ogni modo, ho le alternative da valutare”. Sul calendario: “Lazio e Champions e Juve ci diranno chi siamo ma anche i prossimi lo saranno. Domani sarà una partita difficilissima e dovremo fare del nostro meglio. Un passo alla volta”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio,, tecnico dell’Inter ha parlato anche dei calciatori che torneranno dal Sud America dopo gli impegni internazionali, i vari. Queste le sue parole: “Se impiegherò i Sudamericani? Dovrò parlare con tutti loro e vedrò come staranno. Liga brava a rinviare le partite, ma era un tema da affrontare a inizio stagione anche da noi in Serie A. Ad ogni modo, ho le alternative da valutare”. Sul calendario: “Lazio e Champions e Juve ci diranno chi siamo ma anche i prossimi lo saranno. Domani sarà una partita difficilissima e dovremo fare del nostro meglio. Un passo alla volta”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

