Roma | scritte fuori dal comitato Michetti | Ricorda piazzale Loreto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) 'ti' e per firma una stella a cinque punte. E' una delle, assieme a 'fascista', comparse davanti aldel candidato di Centrodestra a sindaco di, Enrico ...

'Ricordati piazzale Loreto' e per firma una stella a cinque punte. E' una delle, assieme a 'fascista', comparse davanti al comitato del candidato di Centrodestra a sindaco di, Enrico Michetti. 'Non sono fascista. Ho avuto una sola tessera: quella della Dc. Sono ...L'ingresso del comitato elettorale del candidato sindaco didel centrodestra Enrico Michetti è stato imbrattato nottetempo condi vernice rossa. Le parole 'Fascista' e una stella rossa sono state apposte sul portale d'ingresso con il nome del ...'Fascista', 'Ricordati piazzale Loreto', sono le scritte - con una stella a cinque punte - che durante la notte sono apparse fuori una sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindac ..."Ricordati piazzale Loreto" e per firma una stella a cinque punte. E' una delle scritte, assieme a "fascista", comparse davanti al comitato del candidato di Centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Mich ...