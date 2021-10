Rinnovo di Brozovic in stallo, l'Inter sta perdendo la pazienza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovo intoppo nella trattativa per il Rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic con l' Inter . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il centrocampista croato era atteso alla Pinetina per un appuntamento cruciale con la dirigenza nerazzurra in compagnia di suo padre e della consulente legale, e invece si è ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovo intoppo nella trattativa per ildel contratto di Marcelocon l'. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il centrocampista croato era atteso alla Pinetina per un appuntamento cruciale con la dirigenza nerazzurra in compagnia di suo padre e della consulente legale, e invece si è ...

