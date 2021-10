Pfizer chiede all'Ema di autorizzare il vaccinp per i bambini tra 5 e 11 anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pfizer-BioNTech ha trasmesso all’Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro prodotto sui bambini tra i 5 e gli 11 anni al fine di ottenere il via libera al suo utilizzo . Lo ha... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021)-BioNTech ha trasmesso all’Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro prodotto suitra i 5 e gli 11al fine di ottenere il via libera al suo utilizzo . Lo ha...

