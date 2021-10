Pallone d’Oro, Cassano: “Bisogna andare a Monaco e consegnarlo direttamente a Lewandowski” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, Antonio Cassano ha espresso il suo parere sulla lotta per il Pallone d’Oro 2021, sbilanciandosi nettamente a favore di Lewandowski: “Il Pallone d’Oro? Se lo vince Messi non si sbaglia mai, ma io penso che si debba andare a Monaco e consegnarlo direttamente a Lewandowski per quello che ha fatto. Lui, Benzema e Suarez sono stati i migliori 9 in questi ultimi anni. Secondo me può lottare fino alla fine. Il leader assoluto è Spalletti. Se la piazza riesce ad appoggiare l’allenatore anche nei momenti difficili, il Napoli fino all’ultima giornata si gioca lo scudetto”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, Antonioha espresso il suo parere sulla lotta per il2021, sbilanciandosi nettamente a favore di: “Il? Se lo vince Messi non si sbaglia mai, ma io penso che si debbaper quello che ha fatto. Lui, Benzema e Suarez sono stati i migliori 9 in questi ultimi anni. Secondo me può lottare fino alla fine. Il leader assoluto è Spalletti. Se la piazza riesce ad appoggiare l’allenatore anche nei momenti difficili, il Napoli fino all’ultima giornata si gioca lo scudetto”. SportFace.

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - PalloneBucato : @alessiomagno1 Se all'epoca avessero dato il pallone d'oro ai non europei, Diego faceva l'abbonamento! Io sono per… - giusyoni : @JuventusClub19 @chiellini @juventusfc @mircoroncoli94 @KhabyLame @Io_Francis @romeoagresti @antoniusromano… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone d’Oro Ronaldo, né Messi né Jorginho: il favorito per il Pallone d'Oro stupisce tutti Corriere dello Sport