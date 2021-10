Omicidio di Dalmine | “Il cadavere di Colleoni irriconoscibile e la rapina inscenata”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “C’era un corpo esamine a terra, con sopra un ragazzo che cercava di rianimarlo. Poco più un là un altro giovane rincuorato da una donna, entrambi disperati, in lacrime e con coniati di vomito”. Nella sua deposizione dinanzi alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo, giovedì il maresciallo capo Giuseppe Mineo ha descritto così la scena che si è trovato di fronte lo scorso due gennaio nel cortile del ristorante Il Carroccio a Brembo di, dove Francescoavrebbe colpito alla testa con una pietra suo papà Franco, 68 anni, fino a ucciderlo. Il ragazzo che piangeva era proprio lui, Francesco, cuoco 34enne, in carcere da quel giorno con l’accusa divolontario aggravato dal rapporto di parentela. Agli inquirenti raccontò di un acceso diverbio per motivi di gestione del ristorante, ma spiegò di non ...