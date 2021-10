“Nessuno merita il Pallone d’Oro più di lui”: Jorginho e il rivale non previsto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sempre più impervio il cammino di Jorginho verso il Pallone d’Oro. Il procuratore Mendes sottolinea i numeri di Cristiano Ronaldo. Si complica ogni giorno di più, per Jorginho, la strada che porta verso il Pallone d’Oro. Prima la bocciatura del quotidiano francese ‘L’Equipe’, che in un recente articolo ha indicato come possibili finalisti Lionel Messi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sempre più impervio il cammino diverso il. Il procuratore Mendes sottolinea i numeri di Cristiano Ronaldo. Si complica ogni giorno di più, per, la strada che porta verso il. Prima la bocciatura del quotidiano francese ‘L’Equipe’, che in un recente articolo ha indicato come possibili finalisti Lionel Messi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Jorge Mendes si fa sentire: 'Nessuno merita il Pallone d'Oro più di Cristiano Ronaldo' - Chiara02224370 : @paolabrugnoni @yagmure1997 Nessuno più di #SerkanÇayoglu con #KibrisZafereDogru lo merita! ?????? ben fatto! - hobisunshine94_ : RT @giadashooky: Secondo me Tae non sta bene e proprio per questo che bisogna lasciargli vivere quei momenti di serenità che si merita, sen… - curry_92 : RT @14Cannavo: @kareen_ec Io a D voglio un bene immenso e di questo non devo dare dimostrazione a nessuno.Però ci tengo a precisare che lo… - Camill66185571 : RT @14Cannavo: @kareen_ec Io a D voglio un bene immenso e di questo non devo dare dimostrazione a nessuno.Però ci tengo a precisare che lo… -